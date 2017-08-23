حقق مقطع فيديو نشره موقع برايد سايد 3 ملايين و900 ألف مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتناول أفضل حيل يحبها الكسالى لإنجاز مهام المنزل اليومية.
1- لسرعة الكي دون مجهود توضع الملابس أسفل المراتب وينام الشخص أعلاها.
2- يمكن إسراع عملية التبريد بلف الشيء المراد تبريده بمنديل مبلل قبل وضعه بالمجمد.
3- للتخلص من اتساخ اليد داخل عبوة الشيبسي يمكن طيها من الأسفل.
4- يمكن استخدام العصي لتناول المقرمشات حتى لا تتسخ اليد.
5- يمكن استخدام فرشاة الأسنان لتنظيف البشرة من بقايا الطعام بشكل أسرع.
6- لطهي المكرونة بشكل سريع يمكن تسويتها بالغلاية الكهربائية.