بدأت موضة "شفاه المهرج" تغزو النساء على مواقع التواصل الاجتماعي.



أصبحت الفتيات يتباهين بجمالهن وهن يضعن أحمر شفاه بشكل عشوائي خارج إطار الشفاه، تشبه إلى حد كبير الشفاه التي يظهر بها المهرجون خلال عروضهم في السيرك.



ولم ينشر هذا النوع من رسم الشفاة ويسمى بـ"سنوجد ليبس"، بقوة لكنه موجود بالفعل وبدأت بعض الفتيات تتبعه وتنشر صورها عبر تطبيق "إنستجرام".



وانتشرت العديد من مقاطع الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفتيات كوريات وأجنبيات يقدمن دروسًا تعليمية لكيفية تطبيق موضة الشفاه الملطخة بشكل محترف ومتناسق بين الشفة العليا والسفلى.



وبحسب مجلة "إن ستايل" المعنية بالموضة والجمال، أن الشفاه الملطخة تمنح المرأة إطلالة جذابة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها، وتناسب المرأة الباحثة عن إطلالة متفردة تخطف بها الأنظار في الحفلات.