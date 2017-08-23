“ميل إندز بارك” في بورتلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، تُعتبر أصغر حديقة ومنتزه في العالم بأكمله بقطر يصل إلى 0.61 متر فقط!



في الحقيقة، فإن منتزه “ميل إندز بارك” عبارة عن وعاء زهرة عادي! لكن في السنوات الأربعين الأخيرة، كان السكان المحليون يحتفلون بهذه البقعة الصغيرة من الأرض باعتبارها أصغر حديقة في العالم! كما أن لديهم شهادة موثَّقة من جينيس للأرقام القياسية بذلك!



في البداية، كان موقع الحديقة بالأصل مقررًا ليكون مكان لعمود إنارة. وعندما فشل تركيب العمود، وظهرت الأعشاب الضارة في المكان، قرر “ديك فاجان”، وهو صحفي في مجلة “أوريغون جورنال”، أن يزرع الزهور في هذه الحفرة التي تقع في منتصف الطريق.



لم يكتفِ فاجان بهذا القدر فحسب، بل قام بكتابة مقال على شكل سلسلة في المجلة تحت عنوان: (ميل إندز Mill Ends)، واستعمل هذا العمود لكتابة وصف الحديقة الصغيرة التي زرعها بنفسه والتي أطلق عليها: “أصغر حديقة في العالم”. وبعد ذلك بعامين، تم توثيق الحديقة في احتفالات يوم القديس باتريك في عام 1948م.



واصل فاجان كتابة قصص غريبة عن الحديقة وحياة سكانها الوهميين المزعومين من الجنيات التي لا يُمكننا رؤيتها! حتى أنه أطلق أسماء على شخصياته الوهمية التي ابتكرها بنفسه!



في عام 1969، توفي فاجان بسبب السرطان، لكن الحديقة ظلت مأهولة بالشخصيات الخيالية وأصبحت مزارًا لسكان المدينة الذين اهتموا بها.



وتم الاعتراف رسميًا بالبقعة كحديقة رسمية في يوم القديس باتريك سنة 1976، ولا تزال موقعًا لاحتفالات يوم القديس باتريك في بورتلاند.



على مر السنين، تم تقديم مساهمات مختلفة لحديقة “ميل إندز بارك” مثل بركة سباحة صغيرة ولوح غوص للفراشات والعديد من التماثيل الصغيرة، حتى صحن طائر في بعض الأحيان.



وظل الموقع لسنوات طويلة مكانًا لاحتفالات مختلفة مثل حفلات فرقة كلان ماكليي الموسيقية ومناسبات أخرى.