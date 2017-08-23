وصل عدد الوفيات المرتبطة بتعاطي المخدرات في أسكتلندا إلى رقم قياسي في عام 2016 بلغ 867 مواطنًا بزيادة 23 % عن الرقم القياسي السابق المسجل العام الماضي.



وكشفت الأرقام الرسمية، التي نشرت هذا الأسبوع، عن أن الأشخاص في سن 35 وأكثر استأثروا بنسبة 72% من وفيات متعاطي المخدرات، أما الذين تتراوح أعمارهم بين 24 عامًا أو أقل يشكلون 5% فقط من المجموع.



وأفادت الأرقام ، وفقًا لصحيفة "ذا سكوتسمان" الأسكتلندية ، بأن معدل الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات بالنسبة لعدد السكان الآن في أسكلتندا يزيد ما يقرب من مرتين ونصف عن المملكة المتحدة ككل، كما أنه أعلى من المعدلات المسجلة في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي.