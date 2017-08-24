زعم مواطن مصري من محافظة المنوفية عثوره على كنوز قارون، وهو أحد أغنى أغنياء بني إسرائيل في عهد النبي موسى، وطالب الحكومة باستخراجها من موقع الاكتشاف.



وانتشر مقطع فيديو لمواطنين مصريين يعلنان اكتشاف كنوز وآثار تنسب لقارون، وأن أحدهما اكتشفها بأرض بمساحة عشرة أفدنة جميعها تمتلئ بالذهب والمجوهرات والآثار الفرعونية، التي تكفي لشراء دولة كاملة، حيث عثر عليها من خلال شق في الأرض المذكورة.

وطالب المواطن المصري، الذي لم يكشف عن اسمه، الدولة المصرية بالعمل على استخراج الكنوز كاملة وإعطائه 10% من قيمة الكنوز، بالإضافة إلى 16 مليون جنيها وقلادة النيل تكريمًا له، كما أكد استعداده للعقاب في حال أن ثبت خطأ مزاعمه، وأنه سيتحمل عقوبة غرامة 16 مليون جنيها والسجن مدى الحياة إن لم يتم العثور على الكنز.