استطاعت سيدة أسترالية، أن تضرب مثلًا رائعًا على الإرادة الصلبة، بعدما تخلت عن عشقها للطعام السريع والوجبات الغنية بالسعرات الحرارية لتحظى بجسد رشيق، صحي وجذاب، بعد فقدان 50 كيلو جرام من وزنها، خلال 15 شهرًا فقط.

سردت "كيم فليتشر" معاناتها مع السمنة في حوار مع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «لم أكن أستطيع المشي حتى صندوق البريد»، هكذا وصفت السيدة ذات الـ (39 عامًا) حالتها الصحية قبيل الالتزام بنظام رجيم «Keto» الشهير.

وأضافت فليتشر أن «معاناتها مع الاكتئاب والتوتر بجانب شعورها الدائم بالإرهاق دفعتها للتفكير في إنقاص وزنها، للتمتع بصحة جيدة بعدما تخطى وزنها 100 كيلو جرام».

يذكر أن نظام رجيم «Keto» يعتمد على تناول الكثير من الدهون المفيدة، مع تقليل كمية الكربوهيدرات والبروتينات التي يحصل عليها الجسم يوميًا، الأمر الذي يحدث طفرة في قلوية الجسم تدفعه للتخلص من الدهون الزائدة.