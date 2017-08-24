أعطت محكمة هندية امرأة تصريحاً بالطلاق من زوجها لأن منزلهما لا يحتوي على مرحاض، ما أجبرها على قضاء حاجتها في الخارج.

وقد حكمت محكمة الاسرة في ولاية راجاسثان بشمال غرب البلاد يوم الجمعة لصالح المرأة التي قالت إن زوجها لم يستطع توفير مرحاض داخلي خلال فترة 5 سنوات على زواجهما.

وقالت القاضية راجيندرا كومار شارما إن النساء في القرى يعانين كثيراً من الألم الجسدي لأنهن ينتظرن حتى الليل لقضاء الحاجة في الهواء الطلق.

ولفت محامي المرأة راجيش شارما بأن القاضي في المحكمة وصف “قضاء الحاجة” في الخارج بأنه أمر مشين، إضافة الى أنه نوع من التعذيب.

ومن المهم التنويه الى أن نحو 70 بالمئة من الأسر الهندية لا تملك المراحيض.