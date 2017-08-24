اصبح الاميركي مارك والبرغ الممثل الذي تقاضى اعلى الاجور في العالم مع حصوله على 68 مليون دولار قبل احتساب الضرائب في الاشهر الـ 12 الاخيرة.

وتمكن الممثل البالغ 46 عاما من التربع على رأس القائمة التي تعدها مجلة «فوربز» بفضل عائداته من فيلم «ترانسفورمرز: ذي لاست نايت» وتكملة للفيلم الكوميدي «داديز هوم 2» الذي يعرض اعتبارا من نوفمبر.

وتراجع متصدر القائمة العام الماضي دواين جونسون الى المرتبة الثانية مع 65 مليون دولار بعدما شارك في بطولة فيلم «باي ووتش» المقتبس عن المسلسل التلفزيوني الشهير وفي العمل الكوميدي «باليرز» عبر محطة «إتش بي او».

ويشارك المصارع السابق في نسخة جديدة من فيلم «جومانجي» في ديسمبر وفي «رامبيدج» في ابريل المقبل.

ولا يزال الممثلون العشرة الاوائل يحققون اجورا اعلى بكثير من زميلاتهن مع مجموع قدره 488.5 مليونا مقارنة بـ172.5 مليونا وهو فارق عزته «فوربز» الى انتشار كبير لافلام الابطال الخارقين التي لا توفر ادوارا كبيرة للنساء.

وتصدرت الممثلة الحائزة جائزة اوسكار ايما ستون (28 عاما) القائمة النسائية الاسبوع الماضي مع 26 مليون دولار.

واظهرت دراسة اعدتها كلية الصحافة في جامعة ساذرن كاليفورنيا العام الماضي ان النساء يتولين 28.7% فقط من كل الادوار الناطقة في الاعمال الهوليوودية.

وحل فان ديزل احد ابطال سلسلة افلام «فاست اند فيوريوس» في المرتبة الثالثة مع 54.5 مليون دولار متقدما على الممثل الكوميدي آدم ساندلر الذي جنى 50.5 مليونا بفضل عقد مع «نتفليكس» خصوصا يسمح له بإنتاج افلامه الخاصة.

اما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب جاكي تشان الممثل من هونغ كونغ الذي لايزال يتمتع بشعبية كبيرة في الصين مع تحقيقه 49.5 مليونا في الاشهر الـ12 الاخيرة. وحل في المراتب الخمس التالية كل من روبرت داوني جونيور وتوم كروز ونجوم بوليوود شاه روح خان وسلمان خان واكشاي كومار.