سعيًا لاستكشاف أفضل الرحلات السياحية التي تحتوي أكثر المغامرات إثارة في العالم وفقًا لمن عاشوها، نستعرض في هذا التقرير، مجموعة من المغامرات التي أثرت في حياة من قاموا بها.

مغامرة أنتاركتيكا الجليدية



كتبت جيني سوج، من مقاطعة باكينجهامشاير البريطانية، تحكى رحلتها، وقالت "في الساعة 6.30 صباحًا أخبرنا عن طريق إعلان أين كنا، وقد كنا على صفيحة من الجليد غطى المكان بأكمله، وبدا البرد بشكل لا يصدق، فكنا قد وصلنا إلى منطقة الجليد في شبه الجزيرة القطبية الجنوبية وأدركنا أننا يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك".

وتعتبر صفيحة القارة الجنوبية القطبية الجليدية صفيحة جليدية تغطي القارة القطبية الجنوبية، وهي واحدة من غطاءين جليديين قطبيين للأرض، وهي أكبر كتلة جليدية موجودة عليها، وتغطي نحو 98% من القارة.

وأضافت سوج: "كنا قد استطلعنا المنطقة قبل إعلان الهبوط، حيث كان من الممكن الهبوط على الجليد السريع لمسافة قصيرة تليها القيام برحلة، وكان الوصول إلى 64 درجة جنوبًا في وقت مبكر من هذا الموسم مع أول سفينة لدينا وطاقم البعثة، وكان المشي على الجليد السريع وراء أحلامنا، ومع ذلك، كان الجليد يتصدع، لذلك كنا عالقون، وقد تم تجهيز قادة البعثات بحلقات الحياة والحبال والأعمدة في حال حدوث كسر الجليد"، متابعة "وكانت الثلوج تهب قبالة الجليد ما جعل الوضع صعبًا، وكانت درجة الحرارة 2 تحت الصفر. لقد كانت هذه التجربة واحدة من أبرز التجارب في حياتنا".

رحلة المشي في مدينة ناغازاكي



كتبت جيل ويتليغ، من لندن، تحكي عن مغامرتها، تقول "لم أكن أفكر في مدينة ناغازاكي اليابانية كخيار مباشر للقيام برحلة مثيرة، نظرًا لتاريخها المحزن من الدمار، كما لم أتوقع أن يكون بها مناطق قبل عام 1945 ذات أهمية تاريخية نجت من الانفجار الذري المميت، لذلك كانت التجربة لا تُنسى والانتقال في رحلة بحرية إلى جنوب شرق آسيا عندما اخترت القيام بجولة مشي في مدينة ناغازاكي".

وتعتبر ناغازاكي اليوم مكانًا عاديًا، وصاخبًا، وفي الواقع، إنها ذات طابع الذي يجعلها رائعة جدًا، ولا يمكنك رؤية المدينة دون زيارة المتحف الذي يوثق أثر قنبلة "الرجل الثمين" وعاقبته، حيث تم إطلاق القنبلة، وعلى الرغم من أن الصور الذهنية للزجاجة المذابة والبقايا المتفحمة من الصعب أن تتحول، فهي تحل محلها الحياة الطبيعية اليومية في ناغازاكي.

وتابعت جيل: "عندما أعدنا السفينة واستعدنا للمغادرة، قامت جوقة وفرق من تلاميذ المدارس المحليين بتسلسلنا من الرصيف وقدمنا ​​لنا رافعات أوريغامي التي ترمز للسلام والحظ، وبالتالي فإن الصورة الدائمة لدي في رأسي هي مدينة تبتسم، حيث المحبة والسلام ومسامحة الناس".

السحر والتصوف في ماندالاي



كتب مورين مورغان، من مقاطعة سوفولك البريطانية: "قضينا سبعة أيام على قارب في "الطريق إلى ماندالاي" المجيد على نهر أيياروادي في ميانمار، وقد أعطت الرحلات الموجهة لمحة عن الحياة اليومية والتقاليد القديمة والأجمل المعالم السياحية، بما في ذلك الآلاف من المعابد المذهلة".

وأردف مورغان: "في رحلات الشاطئ، شهدنا وسائط مختلفة من وسائل النقل المحلية (الطريقة الوحيدة للانتقال)، من الشاحنات والقطارات لمجرد المشي، وفي الصباح الباكر قمنا بالسير على الأقدام من قاربنا إلى قرية محلية ما أعطاني فرصة لتصوير طاقم السفينة التي توفر وجبة الإفطار للرهبان الذين يعيشون بالقرب من القرية، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، دعينا للانضمام إلى الاحتفال بالأطفال الصغار الذين أصبحوا رهبان وراهبات مبتدئين. وقدمت العائلات الطعام اللذيذ الذي أرادوا مشاركته معنا".

ويدخل الأطفال الأديرة في سن السابعة، لفترة قصيرة، ولكنهم أحرار في المغادرة في أي وقت، لقد كان أسبوعًا مليئًا بالضيافة والسحر والرعب.