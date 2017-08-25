ارتكب مواطن هولندي جريمة غريبة من نوعها عندما قرر سرقة عمودين للإضاءة ووضعهما على سيارته الخاصة والسفر بهما لمسافة طويلة.

وذكر موقع “notizie delmondo”، إن الشرطة الهولندية أوقفت سائق سيارة ملاكي وضع فوق سيارته عمودي إضاءة وربطهما، ما أثار شكوك رجال الأمن في أنه سرقهما، لكنه لم يتوقف عند ذلك الحد إذ ارتكب مجموعة مخالفات قانونية أخرى.

ونشرت شرطة ليليستاد صورة السيارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث ظهرت السيارة في مكان يبدو أنه كراج سيارات مفتوح يصعب أن تختبئ به.

وأوقفت الشرطة السيارة على الطريق الواصل بين مدينتي ليليستاد، وسجلت بحقة عددا كبيرا من المخالفات من بينها حمولة غير مناسبة للسيارة، وتبين بعد التحقق من بيانات السيارة أن رخصة القيادة منتهية منذ ثلاثة أشهر، كما أن الرجل كان يقود تحت تأثير الكحول ورفض أن يخضع لاختبار السُكر.

وتبيّن للشرطة بعد التحقيقات أن عمودي الإضاءة تمت سرقتهما من مدينة ألمير، كما أن السائق توقف بإحدى محطات الوقود بالمدينة ورفض دفع ثمن ما حصل عليه من وقود.