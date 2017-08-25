اعتذرت زوجة وزير الخزانة الأميركي، ستيفن مونشن، لويز لينتون، عن ردود غير لائقة لم تراعِ أي حساسيات على صورة نشرتها على حسابها في موقع "إنستغرام".



وفي تعليقاتها، سخرت الممثلة الأسكتلندية الجذور زوجة وزير الخزانة من امرأة مشيرة إلى ثرواتها، وهو ما عادت لتعتذر عنه وتحذفه من حسابها، لكن بعد انتشار لقطات للصورة والتعليقات المصاحبة لها في كل مواقع التواصل الاجتماعي، نقلاً عن موقع "سي إن إن".



وفي بيان صادر عن متحدث، قالت لينتون: "أعتذر عما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، وكذلك عن ردودي التي كانت غير لائقة وافتقدت الحساسية إلى درجة كبيرة".



وفي البداية، نشرت زوجة وزير الخزانة، الاثنين، صورة لها على موقع "إنستغرام" وهي تغادر سلم طائرة أثناء رحلة حكومية مع زوجها إلى ولاية كنتاكي، ووضعت أسماء كبار المصممين على قطع الملابس والمجوهرات والإكسسوارات التي كانت ترتديها.



وكان وزير الخزانة الأميركي في طريقه إلى مناقشة قضية الإصلاح الضريبي مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل.



وبدت لينتون متألقة في الصورة، وهي ترتدي ملابس بيضاء. ومن بين أسماء المصممين الفاخرين الذين أدرجت أسماؤهم على صورتها، هيرميس ورونالد موريت وتوم هورد وفالنتينو.



وسارعت مستخدمة إنستغرام، جيني ميلر، وهي أم لثلاثة أطفال من أورغون، إلى التعليق: "نحن سعداء بدفع تكاليف رحلتك".



من جهتها، لم تحتمل زوجة وزير الخزانة التعليق، وردت على ميلر: "هل تظنين أنها كانت رحلة خاصة؟ هل تعتقدين أن الحكومة الأميركية دفعت لنا تكاليف شهر العسل أو نفقات رحلاتنا؟".



وكان وزير الخزانة قد تزوج مؤخراً من خطيبته في حفل صغير شهده الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ونائبه مايك بنس وزوجتاهما، إلى جانب مجموعة من المسؤولين والأصدقاء.



ولم تكتف لينتون بهذه السخرية، بل واصلت الفخر بعائلتها وثروتها، وكتبت للمرأة: "هل تعطين الاقتصاد الأميركي أكثر مني وزوجي؟ أنا على يقين أننا دفعنا ضرائب أكثر منك. نحن أكثر تضحية بالأموال سنوياً مقارنة بما يمكن أن تضحي به إذا كان الخيار لك".



وفي وقت لاحق، حذفت لينتون الصورة والتعليقات وأعلنت اعتذراها.