بدأت شرطة الفلبين الأربعاء الطرق على أبواب المنازل في واحد من أفقر أحياء مانيلا، لتشجيع الناس على إجراء تحاليل فورية للكشف عن المخدرات، في حملة أدانتها جماعات حقوقية قائلة إنها قد تعرض السكان للخطر.



وشاهد مراسل رويترز رجال شرطة يرافقهم مسؤولون محليون وهم ينتقلون من منزل لمنزل لسؤال السكان ما إذا كانوا مستعدين لتقديم عينات بول لتحليلها.



وتشتهر باياتاس، إحدى أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في العاصمة الفلبينية، بالجريمة، وتعاني من تفشي مشكلة المخدرات فيها.



وقتل عشرات من سكان باياتاس خلال حملة الرئيس رودريغو دوتيرتيعلى المخدرات التي دامت 14 شهرا وأسفرت عن مقتل آلاف الفلبينيين.