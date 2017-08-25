تنوي منظمة اليونسيف العالمية تعيين الممثلة التركية ساريناي ساريكايا سفيرة للنوايا الحسنة بدلا من السفيرة الحالية الممثلة التركية توبا بويوكستون، بحسب ما نشرت بعض الصحف التركية. وقد أثار هذا الخبر استياء الكثير من معجبي النجمة التركية، مشككين في صحة الخبر أو بترشيح «ساريناي ساريكايا» كبديلة لها في اليونسيف.

ويأتي قرار المنظمة هذا، بسبب ارتباط توبا بـ«أوموت أفيرغين» بعد طلاقها مباشرة، مشككة في أن هذه العلاقة بدأت قبل الطلاق، وكانت السبب الأساس وراء انفصال توبا عن الممثل أونور صايلاك.

وتجدر الاشارة إلى أن ساريكايا، تعيش حبا علنيا مع حبيبها الممثل كرم بورسين بطل «ما وراء الشمس» منذ ما يقارب العامين، وأعلنا مرارا أنهما سعيدان ولا يفكران بالزواج.