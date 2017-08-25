تم طرح مجموعة من الخطابات المكتوبة بخط يد عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين للبيع في مزاد بمدينة لوس أنجيليس الأميركية امس.

وفي إحدى الرسائل عام 1918 يتوقع أينشتاين فوزه بجائزة نوبل عن نظريته «النسبية» والتي فاز بها بالفعل عام 1921، ويقوم في الرسالة بحساب المبلغ المادي المتوقع من الجائزة، قائلا انها «لن تتجاوز 8 آلاف فرانك».



وينتقد آينشتاين في رسالة أخرى بعثها إلى أحد أصدقائه سياسة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق نيفيل تشامبرلين فيما يتعلق بالتعامل مع هتلر، ويصفها بأنها عديمة الفائدة.



وهناك رسالة أيضا يتحدث فيها أينشتاين عن قلقه حيال ابنه المصاب بمرض الفصام (سكيتسوفرينيا).



وتم عرض الرسائل في دار مزادات «نات دي ساندرز» في لوس أنجيليس ويتوقع أن تتراوح قيمتها المادية بين 4500 و42500 دولار.