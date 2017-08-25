أعلن مسؤولو جوائز اليانصيب في ولاية ماساتشوستس الأمريكية اليوم الخميس فوز عاملة في الرعاية الصحية تبلغ من العمر 53 عاما وتعيش في تشيكوبي بأكثر من 750 مليون دولار في سحب على جائزة باوربول وهي أكبر جائزة لحائز منفرد على بطاقة في تاريخ المنافسة.



وحضرت المرأة التي تدعى مافيس وانشيك في مؤتمر صحفي لاستلام الجائزة.



وقالت وانشيك وهي أم لابنة عمرها 31 عاما وابن عمره 26 عاما للصحفيين "أردت أن ينتهي الأمر ثم يتركني الجميع وشأني".



وذكرت أنها عملت على مدى 32 عاما بمستشفى في سبرينجفيلد وأضافت "اتصلت بهم وقلت لهم .. لن أعود".



وقالت وانشيك إن أمامها الاختيار بين تلقي دفعات سنوية تبلغ إجمالا 758.7 مليون دولار على مدى 29 عاما أو الحصول على أكثر من 440 مليون دولار دفعة واحدة قبل خصم الضرائب.



وباستثناء خطتها للتقاعد من عملها مبكرا، لم تقرر كيف تخطط لإنفاق الجائزة.



وتباع بطاقات يانصيب باوربول في 44 ولاية أمريكية وفي العاصمة واشنطن وبويرتوريكو وجزر فيرجين الأمريكية.