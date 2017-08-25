عندما يستعرض المدراء السير الذاتية لاختيار مرشحين للعمل، فإن أول ما يقومون بفعله هو تفحص السيرة الذاتية سريعاً بأعينهم، فإن وجدوا إحدى تلك الأشياء الـ 8، فإنهم يقومون باستبعاد تلك السيرة الذاتية من المرشحين للعمل.

تعرف على أبرز 8 أشياء يكره المدراء أن يروها في السيرة الذاتية:

1- الأخطاء الإملائية.

2- اللهجة غير الرسمية في عرض المعلومات.

3- استخدام المصطلحات الشائعة والدارجة ليبدو كاتب السيرة الذاتية كما وأنه يقلد ما يُكتب على مواقع الإنترنت وليس ما يتصل بخبرته العملية بالفعل.

4- الإطالة في السيرة الذاتية. فإن الطول الشائع أن لا تتجاوز السيرة الذاتية صفحتين، وإلا ملّ المدير من تصفحها واستبعدها مباشرة.

5- وضع خلفيات في السيرة الذاتية وحدود للصفحة وتنميقها بالأشكال والألوان، مما يلغي منها صفة الرسمية.

6- الإشارة للنفس بصفة المجهول، كأن يتحدث مقدم السيرة الذاتية عن نفسه كشخص ثالث.

7- وضع بريد إلكتروني للتواصل، ويكون البريد الإلكتروني يحمل اسماً غير لائقاً أو غير رسمي.

8- استخدام لون وحجم وشكل خط غير مريح للعينين، أو غير رسمي.