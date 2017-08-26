تمتلك الصين أغرب الفنادق فى العالم، فهى تحتوى على فنادق على شكل ملاعب كرة قدم وفنادق فى أعالى الجبال وغيرها من الفنادق المميزة، كما يسكن مواطنو الصين فى بيوت تنبع تصميماتها من وحى التراث الشعبى والقومى الصينى، لكن فندقا جديدا جذب الأنظار إليه فى الصين بتصميمه المميز.

وبحسب صحيفة "تشاينا نيوز" فإن فندقا صغيرا بمنطقة سياحية فى بلدية "تشونجتشينج" جنوب غرب الصين، خطف مؤخرا أنظار جماهير عريضة فى البلاد، وذلك ليس بسبب شكله المماثل للسيارة فحسب، بل لأنه معلق على ارتفاع 6 أمتار عن سطح الأرض.

وقال مالك الفندق فى تصريحات للصحيفة: إنه معدل من سيارة سياحية قديمة ولكنه مزودة بكل مستلزمات الفندق ويتيح لزواره شعورا مميزة أثناء الإقامة.