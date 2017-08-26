تداول رواد موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر" مقطع فيديو مذهل، يظهر عملية نقل مبنى تاريخي فى سويسرا مسافة 20 مترًا، حيث يعود عمر المبنى لأكثر من 140 عامًا.

والمبنى هو قصر "جاكوب” في "سانت جالن" والذى تم نقله لبناء مرفق خاص بالمسنين، ويزن 2700 طن بمواده الخرسانية بالاعتماد على مسارات فولاذية مدعومة بمكابس هيدرولية.

وأشرف على العملية المهندس "رولف إيتن" وفريق العمل معه، واستغرقت العملية عدة أشهر من التخطيط، بتكلقة 2 مليون فرنك سويسري، ومن المقرر الآن أن تفتح هذه البناية التاريخية أبوابها لتقديم الرعاية للمسنّين المرضى بحلول عام 2019.