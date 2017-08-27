غلاء المعيشة في أمريكا قد يدفع البعض إلى التفكير بطريقة إبداعية بديلة، خارجة عن المألوف، كمثل شابة أمريكية، قامت بمخاطرة كبيرة أن تعيش متنقلة وحيدة في سيارة مجهزة، كل يوم في مكان.

وصممت الشابة ايليه اونينج البالغة من العمر 31 عامًا بيت مبتكرًا بتحويل سيارتها الفان الكبيرة إلى منزل مجهز بدرجة مريحة،ة مضفية إليه لمسة أنثوية، جعلت العربة منزل أحلام متنقل بأثاث فاخر.

وتقول أونينج بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنها زودت العربة المنزل بكل مايلزم لحياتها، فلا يشعر من يدخل منزلها المتنقل أن به نقصًا عن شقة عادية، مضيفة إلى منزلها كل أسباب ووسائل الراحة التي تريدها.

ويبلغ طول المنزل نحو 13 قدما بعرض مترين ، وتعتقد أونينج أن منزلها مريح بدرجة كبيرة، خاصة وأنه مفيد لعملها جدًا، فهي تعمل مصورة محترفة، لذا فأن تذهب وتصور حدثًا ما، يعني وصولها مبكرًا.

وتعيش أونينج في منزلها الجديد منذ أشهر، منذ مايو الماضي. وتقول اونينج، أنها أعدت كل مايلزمها في منزلها المتنقل، من حمام ومطبخ وغرفة معيشة ونوم وغير ذلك، موضحة بقولها: " لا أحتاج ان أعيش في منزل كبير. أريد شيئًا رائعا وجميلا على قدر دخلي الشهري، وانا لا أقول أن الحياة في الشقق العادية أمر سيئ لكني أحببت معيشتي في بيت متنقل".

ويقوم خطيب الشابة بزيارتها والمكوث معها، محبذا الفكرة وحتى إمكانية بقاء المنزل المتنقب بعد زواجهما، كما يزورها أصدقائها ووالدتها وأفراد عائلته بصورة منتظمة.