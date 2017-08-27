ذكرت وزيرة العمل الرومانية ليا أولجوتا فاسيليسكو أن الأمهات لثلاثة أطفال على الأقل سيتمكن من التقاعد ست سنوات مبكرا وفقا لقانون المعاشات الجديد.

وأضافت أن العديد من النساء أبلغنها بأنهن فكرن في إنجاب المزيد من الأطفال للاستفادة من هذا التشريع، مشيرة إلى أنه ستتم مناقشة هذه الإجراءات بصورة مستفيضة مع منظمات المتقاعدين والجهات المعنية الأخرى.

وأشارت الوزيرة، وفقا لموقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري، إلى أن الوزارة انتهت من صياغة العديد من البنود والنصوص في قانون المعاشات الذي سيرفع للائتلاف الحاكم، ويمكن اعتماده في ديسمبر المقبل.

يذكر أن سن المعاش في رومانيا هي 65 عاما للرجال و63 للنساء، والحد الأدنى لفترة الاشتراك هو 15 عاما.