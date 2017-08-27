يبدو أن شدة حرارة الطقس العالية التي لم يتحملها عليها البشر صارت اكبر من درجة تحمل الحيوان ففي روسيا وهى من أبرد الأماكن على وجه الأرض.نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، ما صرحت به نائبة مدير حديقة الحيوانات في مدينة ياروسلافل الروسية، أناستاسيا ميتياجوفا، أن عمال الحديقة يحضرون للدببة آيس كريم مكون من الفاكهة والسمك.

وقالت أناستاسيا ميتياجوفا: "الحافظات التي نضع فيها المكونات كبيرة، حيث نقوم بتحضير وعاء بحجم 20 لترا لكل دب خلال الأسبوع. على شكل طبقات (طبقة واحدة في اليوم)".

وأضافت ميتياجوفا :"إنه في ظل هذا الطقس الحار الذي وصلت فيه درجة الحرارة إلى 30 درجة، فإن طعام الدببة المفضل هو الآيس كريم".

وتابعت ميتياجوفا "تعد وجبة الآيس كريم مناسبة للدببة، لأنها تحوي جميع ما تعشقه الدببة. من مكونات تحتوي على السكر والأسماك".