أعربت نادلة أميركية عن صدمتها أمام بقشيش لم تكن تتوقعه في حياتها. وقالت برينا سيغيل، التي تعمل في مطعم بولاية نيوجيرسي أنها حصلت على بقيشيش خيالي ، من قبل زوجين دخلا لتناول وجبة بسيطة.



وفي حين قد يرى البعض أمراً عادياً أن يدفع "بقشيش" قدره 1200 دولار لا سيما في المطاعم الفاخرة، إلا أن الغريب أن وجبة الزوجين لم تتخط مبلغ 2- دولاراً، بحسب ما أوردت صحيفة نيويورك بوست.



وتعبيراً عن فرحتها، قالت الفتاة العشرينية: "كدت أسقطت أرضاً من شدة الفرح، بعد أن فتحت المغلف". وأضافت هذا يؤكد "أنه مازال هناك أناس لطفاء في هذا العالم".



وأشارت إلى أن الزوجين وصلا إلى المطعم وتناولا وجبتهما ومنحوها ظرفا طلبا منها ألا تفتحه إلا بعد مغادرتهما. وقالت إنها تجهل سبب اختيارها لمنحها هذا المبلغ الضخم، الذي لم تتوقع الحصول عليه في حياتها.