جاءت المكسيك في المركز الأول في مؤشر التقاعد العالمي هذا العام، وهو المؤشر الذي تصدره مجلة ” International Living ” سنويًا منذ أكثر من ربع قرن.

وتعتمد المجلة في تصنيفها على عدة معايير من بينها تكاليف المعيشة، والمزايا المقدمة للمتقاعدين، والمناخ، والرعاية الصحية، إضافة إلى البنية التحتية ووسائل الترفيه والتسلية، وفيما يلي أفضل 10 وجهات في العالم للتقاعد.

مالطا : تحتوي مالطا على العديد من المدن التاريخية العريقة مثل فاليتا وبيرجو، وتتسم بتكلفة معيشة منخفضة، إذ يمكن للزوجين العيش بأقل من 2700 دولار شهريًا، إضافة إلى توفير رعاية صحية متميزة، وتكلفة تأمين صحي منخفضة.

يمكن السفر منها إلى جزيرة صقلية في رحلة مدتها 3 ساعات، كما تتوافر رحلات ذهاب وإياب إلى باريس تكلفتها نحو 175 دولارًا.

البرتغال : نخفاض تكلفة المعيشة والعقارات في البرتغال من بين الأسباب التي تجعلها وجهة شعبية للمتقاعدين، ويمكن لزوجين العيش في مدنها الصغيرة بأقل من 1700 دولار شهريًا، ويشمل ذلك تكلفة الإيجار، كما يمكنهما العيش بنحو 2200 دولار شهريًا في العاصمة لشبونة.

نيكاراجوا : توفر الدولة رعاية صحية متميزة، ولا يوجد بها اختناقات مرورية، إضافة إلى تحسن بنيتها التحتية كل عام، وانخفاض تكلفة المعيشة بها مما يسمح لأصحاب المشروعات بتحقيق أرباح عالية، ويمكن لزوجين العيش بها بميزانية 1500 دولار شهريًا.

إسبانيا : عد إسبانيا إحدى أرخص الدول الأوروبية تكلفة في العديد من الخدمات والسلع بما في ذلك إيجار المنازل، ونفقات المعيشة اليومية خاصة المواد الغذائية.

وتضم إسبانيا العديد من الشواطئ والمدن التاريخية، فمدينتا مدريد وبرشلونة من أجمل المدن في العالم، ورغم ذلك فهما أقل تكلفة بكثير من مدن أوروبية أخرى مثل لندن وباريس.

ماليزيا : تشتهر ماليزيا بجزرها – يبلغ عددها 878 جزيرة- وبشواطئها وغاباتها المطيرة، وإضافة إلى ذلك فهي مكان مثالي للمتقاعدين لما تقدمه من رعاية صحية متميزة وتكلفة معيشة منخفضة.

كولومبيا : تسم كولومبيا بمناخها المعتدل والمتنوع، وبتكلفة معيشة منخفضة، كما تقدم رعاية صحية متميزة، وتوفر العديد من شركات الطيران الكبرى رحلات محلية بأسعار مناسبة.

كوستاريكا : الرعاية الصحية عالية الجودة أحد أهم الأسباب التي تجعل كوستاريكا وجهة مهمة للمتقاعدين، إذ تتوافر بها أحدث التقنيات الطبية، ويتم تدريب الأطباء على أعلى مستوى.

بالإضافة إلى الرعاية الصحية تتسم كوستاريكا بتنوع المناخ والمناظر الطبيعية، ما بين الشواطئ والجبال والمجتمعات الزراعية.

الإكوادور : تتسم الإكوادور بالطقس الممتاز، وبالرعاية الصحية المتوافرة بأسعار منخفضة، كما تقدم الدولة العديد من المزايا للمتقاعدين، ويحصل من يتجاوز عمرهم الـ 65 عامًا على خصومات على رحلات الطيران داخل الإكوادور.

كما توفر لهم الدولة أيضًا خصومات تصل إلى 50% على دخول الفعاليات الرياضية، ووسائل النقل العام والمرافق العامة.

بنما : يعد برنامج ” Pensionado ” للمتقاعدين أحد أفضل البرامج في العالم، إذ إنه يُسهل للمتقاعدين الأجانب فرصة الحصول على إقامة، كما يمنح أعضاءه نسبة كبيرة من الخصومات.

ويوفر لهم نسبة خصم تتراوح بين 10% إلى 50% على الفنادق والسفر والرعاية الصحية والمطاعم، وغيرها من المميزات.

المكسيك : تصدرت المسكيك القائمة، لما تتسم به من انخفاض تكلفة المعيشة، وتقديم رعاية صحية عالية الجودة، إضافة إلى أن سكانها المحليين ودودون، ويمكن للمغتربين العيش بها بشكل جيد بنحو 1200 دولار شهريًا.