تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو محفز للقدرات الكامنة داخل كل إنسان، وظهر في المقطع كلب بعيب خلقي حيث ولد بدون ساقين ، إلا أنه بدا طبيعيا كبني جنسه.

وظهر الكلب في المقطع مع مدربه وهو يقفز ويلهو تماما كما أنه لم يولد بهذا العيب، كما قام بحركات بهلوانية، تفوق فيها عن أقرانه.

وفي تعليقات النشطاء على شجاعة الكلب، أكدوا أنه مصدر إلهام للبشر أيضا، فعندما تتغير الحياة يجب على الإنسان الصبر والمقاومة والإصرار على التفوق في أحد المجالات، لأنه إذا استسلم فلن يموت لكنه سيفقد السعادة وسيختار أن يكون سجين مخاوفه من المحاولة والمواجهة، ويحرم نفسه من لذة النجاح .