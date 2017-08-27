تحذيرات من فيضانات ضخمة في الأيام المقبلة

ضرب الإعصار هارفي سواحل ولاية تكساس صباح أمس، ترافقه أمطار غزيرة ورياح قوية ليكون أعنف عاصفة من نوعها تضرب الأراضي الأميركية خلال 12 عاما، بحسب المركز الوطني الأميركي للأعاصير، الذي رفع مستوى التحذير من واحد إلى أربع درجات في ظرف 55 ساعة.

ولبّى الرئيس دونالد ترامب نداء حاكم تكساس غريغ ابوت لإعلان حالة «كارثة كبيرة» في الولاية لتسريع وصول المساعدات الفيدرالية لملايين الأشخاص المعرضين للخطر.

ومثل الإعصار، أول تحد داخلي كبير لترامب الذي قال البيت الأبيض انه قد يتوجه الى المناطق المتضررة مطلع الأسبوع المقبل.

وقال ابوت «واضح في هذه المرحلة انها ستكون كارثة كبيرة» فيما تم استدعاء اكثر من ألف عنصر من الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإجلاء والإغاثة.

وحذر مركز الأعاصير الوطني من «فيضانات كارثية» متوقعة بسبب الأمطار الغزيرة المرافقة والتي ستستمر لأيام بعد عبوره، اضافة الى زخم العاصفة التي قد تتسبب في ارتفاع مستوى البحر نحو اربعة امتار في بعض الأماكن. كما حذر خبراء الأرصاد من زوابع محتملة أمس من تكساس الى لويزيانا.

ولاحقا، أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، خفض درجته إلى الفئة «الثالثة» من ثاني أعلى مستوى وصل إليه وهو «الفئة الرابعة»، لانخفاض سرعة الرياح من 210 كيلومترات في الساعة إلى 200 كيلومتر، وذلك بعد 3 ساعات من وصول العاصفة سواحل تكساس.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية ان قوة الإعصار تجاوزت القوة التي حددها الخبراء الذين صنفوا الإعصار كإعصار من الدرجة الثالثة، لكن شدة الإعصار انخفضت الى الدرجة الأولى بسرعة رياح قدرها 90 ميلا بالساعة، إلا انه من «المتوقع ان تشهد الولاية الواقعة على خليج المكسيك سيولا كارثية».

يذكر أن هارفي هو أول إعصار من الدرجة الرابع ة يضرب تكساس منذ عام 1961، فيما أدى إعصار كاترينا (من الدرجة الثالثة) الذي ضرب الولايات المتحدة عام 2005 إلى إلحاق أكبر ضرر ينجم عن الإعصار بالولايات المتحدة.





فريق لمتابعة المرضى الكويتيين في «تكساس» و قنصليتنا تحذر من الإعصار

عبدالكريم العبدالله ـ كونا

بتوجيهات مباشرة من وزير الصحة د. جمال الحربي والسفير الشيخ سالم العبدالله، شكل المكتب الصحي في واشنطن فريق طوارئ لمتابعة المرضى الكويتيين إثر إعصار «هارفي» الذي يجتاح ولاية تكساس، حيث يختص الفريق بالعمل على مدار الساعة لمتابعة شؤون واحتياجات المرضى الذين يتلقون علاجهم داخل مستشفيات موجودة في تلك الولاية.

وقام المكتب الصحي بالاتصال هاتفيا بجميع المرضى للاطمئنان عليهم وارسال رسائل توجيهية «نصية» وعلى وسائل التواصل الاجتماعي للمرضى لتذليل جميع الصعوبات التي يمكن ان تواجههم، فضلا عن تخصيص خط للطوارئ للتواصل مع المرضى الكويتيين في ولاية تكساس وهو 2023202415. كما منح الحربي لرئيس المكتب الصحي في واشنطن صلاحيات اتخاذ القرارات المناسبة وفقا لتطورات الوضع وما قد يطرأ من مستجدات دون الرجوع للجنة العليا للعلاج بالخارج،

بما في ذلك نقل أماكن العلاج للمرضى، كما تم التواصل والتنسيق بين المكتب الصحي وجميع المستشفيات الأميركية بمناطق الطوارئ للوقوف على تطورات الوضع أولا باول واتخاذ القرارات الفورية المناسبة لرعاية المرضي ومرافقيهم، وقام المكتب بحجز ٨ باصات سعة ٥٠ راكبا لنقل المرضى والترتيب مع بعض الفنادق خارج ولاية تكساس في حال امرت الولاية بالإخلاء.

تجدر الاشارة الى ان إجمالي عدد المرضى الذي يتلقون العلاج مع مرافقهيم ٤٠٠ شخص، ويوجدون في 5 مستشفيات مختلفة. الى ذلك ناشدت القنصلية الكويتية في مدينة لوس انجيليس الأميركية أول من أمس الموطنين والطلبة الكويتيين المقيمين في المناطق الواقعة تحت تأثير إعصار «هارفي» المرتقب أخذ الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم.