من المقرر أن تجرى بريطانيا تجارب على الطرق لشاحنات ذاتية القيادة تشمل “المفرزة”، وهي وحدة يمكنها الانفصال عن الجزء الأكبر من المركبة، يسيطر عليها سائق في المقدمة.

وقالت وزارة النقل الجمعة، إن 3 شاحنات سوف تسافر في قافلة متصلة بشبكة واي- فاي وتسيطر على مكابحها وتسارعها المركبة الرئيسية.

وأشار مسؤولون إلى أن هذا التشكيل يوفر الوقود ويقلل من انبعاثات الكربون، لأن الشاحنة الرئيسية تدفع الهواء بعيدا عن الطريق، مما يجعل الآخرين أكثر كفاءة.

وأجريت تجارب مماثلة في أوروبا والولايات المتحدة. لكن منتقدين يقولون إن الشاحنات ذاتية القيادة غير ملائمة لطرق بريطانيا الضيقة والمتعرجة.

وقال رئيس رابطة السيارات، إدموند كينغ، إن “تلك المفرزة قد تعمل على أميال من الطرق السريعة المهجورة في ولاية أريزونا أو نيفادا، ولكن هذه ليست أميركا”.