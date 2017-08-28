حاول شاب خليجي التحذير من الابتزاز ولكن بطريقة كادت أن تعرضه للحبس وإحالته إلى المحاكمة، بعد أن صور فيديو تمثيلي لفتاة دون علمها.

وعرض شاب على فتاة اصطحابها للتنزه في مكان قريب، وراح يوثق مقطع فيديو داخل سيارته دون علمها، وهو يحاول ابتزازاها ثم أجرى اتصالًا هاتفيًا بأحد أصدقائه عارضًا عليه اصطحابها لمسكنه، لكن الفتاة تصدت له وعلا صوتها قائلة: “وديني البيت .. أنت كذبت علي .. أنت تعاملني بحقارة”.

أثار مقطع الفيديو عندما انتشر عبر مواقع التواصل، غضب واستياء المغردين وطالبوا بمحاسبه الشاب، وإلقاء القبض عليه.

وأمام موجة الغضب، سارع الشاب بتسجيل مقطع فيديو جديد تحدث فيه عن تسجيله الفيديو الأول بهدف تحذير الفتيات من التغرير بهن وابتزازهن؛ لكنه اعتذر عن المقطع برمته.