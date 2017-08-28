لفتت دمية تسير في شوارع طوكيو أنظار الكثيرين، الذين اعتقدوا للوهلة الأولى، أنها روبوت جديد، ليتضح لاحقا أنها أول دمية بشرية.

وقف البعض منهم لحظات للتدقيق في ملامح لولو هاشيموتو ومعرفة إذا كانت دمية بلاستيكية أم أنها مجرد إنسان.

وقال مبتكر الدمية، هيتومي كوماكي، إنها بالفعل أول دمية بشرية في العالم، وفق ما أوردت "رويترز".

وارتدت عارضة أزياء يابانية زيا خاصا بالدمى من الشعر المستعار إلى القناع إلى المفاصل البلاستيكية قبل أن تسير أمام الناس.

ولم يقف سحر الدمية البشرية على المارة في شوارع العاصمة اليابانية، بل امتد إلى العالم الافتراضي مع وجود عشرات الآلاف من المعجبين في صفحة لولو هاشيموتو في موقعي فيسبوك وتويتر.

وأكد مبتكر الدمية أنها الأولى من نوعها في العالم، مشيرا إلى أنه كان يحلم بابتكار مثل هكذا نموذج منذ صغره.

ومن المقرر أن تشارك لولو في مسابقة ملكة جمال في نوفمبر المقبل، إذ وصلت إلى الدور نصف النهائي وفيها 134 بعد منافسة مع 4000 آلاف. وتشمل المسابقة منافسين لا ينتمون للبشر.