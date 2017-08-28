أخلت السلطات الأميركية مبنى تلفزيون هيوستن المحلي «كي هو» اثر تفاقم شدة الفيضانات المرافقة للإعصار هارفي ووصولها الى داخل استديوهات البث.

وذكر موقع المحطة التلفزيونية عبر تغريدات على «تويتر» ان البث توقف عقب قرار إجلاء العاملين وإخلاء المبنى.

وبحسب وكالة «أسوشيتيد برس» الأميركية كان تلفزيون هيوستن يتابع عن كثب الإعصار هارفي ويقدم تغطية مباشرة مستمرة للأضرار الناتجة عنه.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين بجروح جراء الإعصار، الذي اجتاح الساحل الجنوبي لولاية تكساس السبت.

هذا وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية الفيدرالية الأميركية من ان تأثيرات الإعصار هارفي الذي تسبب بفيضانات كارثية في شرق تكساس وهيوستن، كبرى مدن الولاية، هي «الأسوأ» مشيرة الى ان الأحوال الجوية الراهنة تعد «غير مسبوقة».

وكتبت مصلحة الأرصاد في تغريدة على تويتر «هذا الحدث غير مسبوق وكل تأثيراته لم يكن لها مثيل في السابق وتتجاوز كل ما شهدناه حتى الآن»، مضيفة «اتبعوا تعليمات المسؤولين لضمان السلامة».

وكانت العاصفة القوية هارفي قد تسببت بفيضانات كارثية في هيوستن وحولت شوارع اكبر مدينة في ولاية تكساس الى أنهار ما دفع بالسكان للصعود الى الطوابق العليا وسطوح المنازل، فيما توفي ثلاثة أشخاص بسبب مرور الإعصار بحسب حصيلة جديدة.

ووجهت اجهزة الطوارئ في عاصمة الصناعة النفطية الأميركية رسالة واضحة جدا مفادها «على الأشخاص الفارين من الفيضانات الصعود الى اسطح المنازل في حال اصبحت الطوابق الأعلى في المنزل خطرة».

وبلغ منسوب الأمطار اكثر من 60 سم في منطقة هيوستن/غالفستون في الساعات الـ24 الماضية بحسب مصلحة الأرصاد الجوية. وحذر فرعها في هيوستن من ان «الفيضانات الكارثية ستتفاقم ويمكن ان تعتبر تاريخية».

وأسفرت العاصفة عن مقتل ثلاثة اشخاص. وأعلن مسؤولون محليون مقتل شخص عند احتراق منزله في منطقة روكبورت. وفي هيوستن قضت امرأة غرقا بعدما غادرت سيارتها العالقة وسط المياه المرتفعة، بحسب ما نقل الاعلام المحلي عن الشرطي.