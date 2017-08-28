إذا ما تمعنت قليلا في هذه الصورة، فإنك ستجد إنسانا من العصور القديمة وكأنه يستعمل هاتفا ذكيا من طراز آيفون.

وطبقا لما أوردت صحيفة "الصن" البريطانية، السبت، فإن الصورة تروي قصة تأسيس مدينة سبرينغفيلد بولاية ماساتشوستس.

وتجمع الصورة بين سكان الولايات المتحدة الأصليين من الهنود الحمراء وآخرين من المهاجرين الأوروبيين.

ويبدو أن أحد الهنود الحمر يمسك بشيء غريب، قالت الصحيفة إنه مطابق لطريقة حمل الناس لهاتف آيفون في أيامنا هذه، مستندة في ذلك إلى طريقة وضعه الإبهام على الأداة التي يحملها.

وتحمل الجدارية اسم "بينشون وتأسيس سبرينغفيلد"، ورسمها الفنان الإيطالي، أومبرتو رومانو، عام 1937.

وولد وليام بينشون في عام 1590 وكان مهاجرا إنجليزيا، وعمل تاجرا ويعرف بين الأميركيين على أنه مؤسس مدينة سبرينغفيلد عام 1636.

ولم تعرف الهواتف الذكية إلا في العقد الأول من الألفية الجديدة، أي بعد مرور 400 عام على موضوع الجدارية، ويعتقد البعض أنها مرآة كان يستخدمها الهنود الحمر في ذلك الوقت.

إلا أن الصحيفة البريطانية قالت إن هذه الصورة ليست الأولى من النوع، الذي ينبئ بوجود "السفر عبر الزمن وتخيل المستقبل".