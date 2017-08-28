في بلدة راتومكا، على بعد 5 كيلومترات من مدينة مينسك عاصمة بيلاروسيا، هناك منزل مرعب، لدرجة أن البعض يتجنبون المرور من أمامه، خوفاً من الهياكل العظمية التي تخرج منه، والعشرات من الجماجم التي تغطي هيكل القبة.

وانتشرت صور المنزل المخيف مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي في بيلاروسيا، وأشاد العديد من المعلقين بهذا التصميم الجريء.

لكن السبب الأهم لشهرة المنزل، الشكاوى التي تقدم بها العديد من السكان إلى السلطات، بعد أن تسببت الجماجم بإرعاب الأطفال وحتى الكبار، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن ذلك، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وقالت ماريا نيكولوفا وهي إحدى السكان في المنطقة "لقد صورت المنزل بهاتفي لأعرض الصور على زملائي في العمل، ولكنني حذفت هذه الصور بعد ذلك، لأنني لا أريد لمثل هذه المشاهد الشيطانية أن تبقى على ذاكرة الهاتف".

وأضافت "من بعيد يظهر المنزل جميلاً للغاية، حتى أن حفيدتي شبهته بقلعة من القصص الخيالية، ولكن عندما تقترب منه، تشعر بالرعب والصدمة، لمنظر الهياكل العظمية والجماجم. لذلك لم أعد أمشي مع حفيدتي بالقرب منه، وفي الليل يصبح مرعباً للغاية حتى للبالغين".



ويقول الجيران إن صاحب المنزل رجل أعمال، بدأ بناءه قبل نحو عقد من الزمن، ولكنه سافر بعيداً لمدة 8 سنوات، واستأنف العمل على المنزل قبل عامين فقط، وهو على وشك الاكتمال الآن، لكن السكان يخشون أن يضيف المزيد من العناصر المخيفة قبل الانتهاء من بناء المنزل.