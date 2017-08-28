استقبلت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل امس جموع الزائرين لدار المستشارية بمناسبة فعاليات اليوم المفتوح لمقار الحكومة الألمانية.

وجرت العادة أن تكون الجولة مع المستشارة الألمانية هي ذروة الحدث بالنسبة للقادمين إلى دار المستشارية، وقد ظهرت ميركل في ساحة الاستقبال في دار المستشارية في الثانية من بعد ظهر امس.

واستفسر أحد الزائرين عما يُفْرِح المستشارة، فأجابت ميركل بديبلوماسية بأنها تفرح بـ «الأخبار السارة بشكل أساسي».

وأخذت صور ذاتية (سيلفي) مع الزائرين في حديقة دار المستشارية.

وكتبت المستشارة توقيعا تذكاريا على ذراع أحد الشباب.

وأجابت وزيرة البيئة باربارا هندريكس وزعيمة الكتلة البرلمانية لليسار سارا فاجنكنشت، عن أسئلة أكثر أهمية بالنسبة للزائرين داخل المؤتمر الصحافي الاتحادي، حيث أجابت هندريكس عن أسئلة تتعلق بقضية الديزل والسكن المدفوع.

فيما أجابت فاجنكنشت عن أسئلة تعلقت بالحد الأدنى للأجور والتعامل مع الأشخاص الموسرين.

هذا، ووصل عدد الزائرين لمقار الحكومة في إطار البرنامج الشامل لليوم المفتوح إلى 100 ألف شخص.