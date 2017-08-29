قد لا تسير الأمور دائما وفقا لما هو مخطط لها، لا سيما عندما يكون الأطفال في برنامج تلفزيوني على الهواء.

هذا فعلا ما وقع مع مقدم البرامج الإخبارية على قناة ITV البريطانية ألیستیر ستیوارت، قبل يومين، حين سيطرت طفلة على بثه المباشر بشكل كومیدي، عندما كان ستیوارت يقدم فقرة عن #الحساسیة_تجاه_الحلیب، في برنامجه مع أم وابنها وابنتها، هذه الأخيرة قامت بالوقوف والدوران حول المكتب.

ولم يتوقف الموقف عند هذا الحد فقط، إذ تسلقت الطفلة المكتب، و زحفت أمام ستیوارت لتحول بینه وبین#الكامیرات حتى آخر

وبمجرد أن قامت الطفلة وركضت حول المكتب، قال ستیوارت: "ستقوم بأي شيء تريده خلال الدقائق القادمة"، قبل أن يكمل لقاءه.

وبعد أن نجح في كتم ضحكاته أثناء البث، مزح مقدم البرامج المخضرم في نھاية الفقرة قائلاً: "أعتقد أن ماري نايتنجیل (مقدمة أخبار بريطانیة أخرى) ستنعم بوقت هادئ، أثناء برنامجھا في السادسة والنصف"، بحسب ما أوردته صحیفة التلغراف البريطانیة وتناقلته وسائل إعلامية خرى.

وقد تباينت ردود أفعال وتعليقات المتابعين على مواقع التواصل بين مرحب ومستلطف للحلقة وتصرف الطفلة، وكذا لتمكن ستیوارت من تولي زمام الأمور، وبين مستهجنين لسلوك الطفلة الذين ألقوا باللوم على والديها.