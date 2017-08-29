هذا هينسي، إنَّه كلبٌ من سلالة Bulldog، عمره 6 سنوات، ويعيش مع أصحابه ديفيد وماريا ماسيو في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية.

في عطلة نهاية الأسبوع، نشر "آل"، شقيق ديفيد، على تويتر، بعض الصور لغرفة جديدة أُعِدَّت للكلب هينيسي في منزل ماسيو المكون من 3 غرف نوم.

ونشر "آل" بعض صور الغرفة، وكتب تعليقاً عليها: "أنشأ أخي غرفةً منفصلةً للكلب في منزله!". وحصلت التغريدة على أكثر من 346 ألف إعجاب و123 ألف مشاركة.

قال أحد المغردين: "إنها رائعة، أليس كذلك؟"، ولاحظ بعض المتابعين على تويتر أن هذه الزاوية الصغيرة أكثر اتساعاً من الشقة المتوسطة في بعض المدن.

إذ قال حسابٌ باسم Punch nazis: "في لندن، يمكنك أن تستأجر هذا المكان مقابل 750 دولاراً شهرياً".

وغرَّد حسابٌ آخر يحمل اسم Sydnee Washington: "في مدينة نيويورك، يمكنك أن تستأجر هذا المكان من موقع AirB&B مقابل 200 دولار شهرياً على الأقل. إنها مريحة، ومناسبة للكلب".

وتوفر الغرفة كل شيء لهينيسي: سرير مريح، إضاءة ممتازة، وحتى صور مبروزة لأصحابه وللكلب باترون شقيقه الذي تُوفي قبل عام ونصف العام، وقد كتب عليها: "ارقد بسلام يا باترون".

وفي مقابلةٍ مع النسخة الأميركية لـ"هاف بوست"، قال ماسيو إن بناء الغرفة أسفل الدرج جمع بين اثنين من هواياته المفضلة: أعمال الديكور، وتوفير حياة أفضل وأكثر رفاهية لكلبه.

وأضاف: "لقد كان شيئاً كنت أعرف أن هينيسي سيُقدِّره". وتابَعَ: "أحب أن أقاتل من أجل مشاريعي، بعد البحث على جوجل كنت أعرف أن بإمكاني فعل ذلك".

وقال ماسيو إنه عمل على تعديل المنزل على مدار 3 أسابيع، استغرق الأمر نحو 16 ساعة عمل.

وتساءل البعض على تويتر عما إذا كان المنزل الجديد لهينيسي متيناً من الناحية المعمارية.

إذ قال حسابٌ باسم Ibe.Crys: "سألني الطالب المجتهد عما إذا كانت الغرفة آمنة هيكلياً".

وقال ماسيو: "تأكدت من إزالة القطع الخشبية (مقاس 2x4) وتعزيز القوائم بقطع خشبية (مقاس 4x4)؛ من أجل تحمُّلِ الوزن الزائد". وأضاف: "جعلت زوجتي تقفز من أعلى الدرج للتأكد أن كل شيء كان جيداً".