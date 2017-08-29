يبدو أن مستخدمي متصفح "غوغل كروم" سيكونون على موعد مع خبر سار، يضيف لهم مزيدًا من البهجة حينما سيكون بمقدورهم تجنب سماع أي أصوات أثناء تصفحهم للمواقع المختلفة.



سيسمح المتصفح قريبًا للمستخدمين بكتم الصوت في مواقع الويب المختلفة بصورةٍ دائمة، مما سيسعد الملايين الذين يعانون يوميًا تشغيل مقاطع الفيديو المزعجة على مواقع الويب.

وفي الوقت الحالي فإن الخاصية الجديدة متاحة الآن في نسخة Chrome Canary، وهي النسخة الموجهة للمطورين، وذلك وفقًا لما نشره موقع "ذا فيرج" التقني.

وقد أعلن فريق الشركة Francois Beaufort هذا الخبر صباح الجمعة، مشيرًا إلى أن الفريق لايزال يقوم باختبار إعداد جديد يسمح بكتم وإلغاء كتم الصوت، في مواقع الويب من خلال رمز معلومات الصفحة info.

وفي النسخة الحالية يسمح متصفح Chrome للمستخدمين بكتم صوت أي من مواقع الويب من خلال ضغط الزر الأيمن للفأرة على علامة التبويب الخاصة بالموقع لكن بمجرد أن يتم إغلاق الموقع وإعادة فتحه فإن الصوت يعود للعمل تلقائيًا، بينما يعمل التحديث الجديد على جعل خيار كتم الصوت خيارًا دائمًا، ولكن يبدو أن التحديث الجديد قد يستغرق بضعة أسابيع على الأقل قبل أن ينتقل من نسخة Canary إلى التصفح العام لغوغل كروم.