أنتج مركز بحثي تابع لوزارة الدفاع الروسية سلاحاً من نوع جديد.

وقال المتحدث باسم المركز الذي يتخصص في اختبار وتجريب التقنيات الروبوتية إن السلاح المبتكر الجديد مخصص لمكافحة الطائرات المسيرة التي تخلو من طاقم بشري.

وأشار إلى أن ما يسمى بـ"ستوبور" عبارة عن بندقية كهرومغنطيسية.

وتؤدي بندقية "ستوبور" مهمتها المتعلقة بمكافحة الطائرات بدون طيار من خلال بث النبضات الكهرومغنطيسية التي تتسبب في تعطيل الطائرة المسيرة.

ويبلغ المدى المجدي لبندقية "ستوبور" 2 كيلومتر.

ويشار إلى أن تصويب بندقية "ستوبور" نحو الناس والطائرات التي يقودها طاقم بشري ووسائل النقل والحيوانات غير ممكن.