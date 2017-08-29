أظهر مقطع فيديو مثير للدهشة نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، لاعب كونغ فو وهو يقوّم بتقويم مفتاح للربط بعدة ضربات قوية من قبضة يده.

وقد أظهر الفيديو الذي تم تصويره في الثالث عشر من شهر أغسطس (آب) الجاري في مقاطعة جيانغسو، لاعب الكونغ فو تساو يانيو وهو يستخدم الجزء الخلفي من يده للضرب بقوة على مفتاح الربط المنحني.

ففي محاولته الأولى، لم يستطع تساو أن يؤثر أبداً على مفتاح الربط المنحني وبدأ بالصراخ من الألم، إلا أن ذلك لم يثنه عن متابعة المحاولة، حيث هوى بقبضته مرة ثانية على مفتاح الربط الذي تأثر جزئياً بالضربة.



وبعد أن حقق نتيجة في الضربة الثانية، وجه تساو ضربته الثالثة التي قومت اعوجاج مفتاح الربط بشكل واضح.

من الجدير بالذكر بأن تساو، يمارس لعبة الكونغ فو منذ ثلاثين عاماً، ويتمتع بخبرة كبيرة في هذه اللعبة العنيفة، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.