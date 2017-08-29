تحظى شخصية خيالية من تصميم الكمبيوتر بشعبية متزايدة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، حيث دأبت هذه الشخصية على نشر العديد من صور السيلفي، وحضور العديد من الأحداث الهامة في المدينة، والترويج لملابس مصممها، وبشكل عام تسعى لخلق صورة عن حياة مثالية وهمية.

وتم إنشاء حساب ميغويلا سوزا في العام الماضي، ووصل عدد معجبيها إلى أكثر من 250 ألف شخص، يرغبون بمشاهدة صورها التي تستعرض فيها مهاراتها في المكياج والتجميل وأنماط الحياة، وهي تفعل كل ما يفعله النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء أنها غير بشرية، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وبعد أربعة أشهر من ظهورها على إنستغرام، حظيت ميغولا بأكثر من 60 ألف متابع على الموقع، وأثارت موجة من الجدل على الإنترنت، حيث حاول الكثيرون تفسير سر هذه الشخصية الغامضة التي ظهرت بشكل مفاجىء.

وقال دوغي كروس المدير التنفيذي لاستديو متخصص في التصوير الفوتوغرافي، في حديث لصحيفة الإندبندنت، إن ميغويلا عبارة عن مزيج من نموذج ثلاثي الأبعاد مع شخصية حقيقية.

وأضاف كروس "تبدو وكأنها شخصية حقيقية، وأعتقد أن ما جذب الكثيرين هو التفاصيل الدقيقة للوجه، لكن التدقيق في الشعر يكشف أنه من تصميم الكمبيوتر، لأن الجذور لا تبدو وكأنها حقيقية.



أعتقد أنهم يلتقطون صورة واقعية لشخص ما، ويقومون بدمجها مع نموذج ثلاثي الأبعاد".