أعلنت المنظمة العربية الأميركية أنها قررت تمديد فترة حمل اللقب للسورية بيان طالب ليشمل عام 2017، وكانت بيان قد توجت ملكة جمال العرب لعام 2016 في حفل أسطوري أقيم العام الماضي بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية، وبذلك تحمل اللقب لعامي 2016 و2017.

وقال المنتج العالمي المصري الأصل أشرف الجمل، إن قرار المنظمة بهذا التمديد جاء نظرا لاعتزام المنظمة تنظيم مسابقة هذا العام خلال شهر ديسمبر بديلا عن سبتمبر كما هو متبع من قبل، وبذلك لا يصح للفائزة القادمة أن تحمل لقب العام لمدة شهر واحد.

وبذلك تصبح السورية بيان طالب التي تبلغ من العمر 24 عاما هي أول ملكة تحمل اللقب لعامين متتاليين، وأيضا تكون بذلك سورية هي أول دولة حاملة للقب لثلاثة أعوام على التوالي.