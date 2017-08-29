حصل مغني الراب الأميركي كندريك لامار على ست جوائز «إم تي في» للأغاني المصورة في الحفل الذي أقيم في مدينة لوس أنجيليس الأميركية. وحصل لامار على جائزة أفضل فيديو لهذا العام عن أغنية «هامبل»، وجائزة أفضل فنان هيب هوب، بعدما افتتح حفل توزيع الجوائز بعرض فني على الهواء مباشرة.

وأدى المغني البريطاني إد شيران - الذي فاز بجائزة فنان العام - عرضا حيا على خشبة المسرح مع مغني الراب ليل أوزي فيرت، لكن تايلور سويفت لم تظهر في العرض. وكان من المرجح أن يتفاعل الجمهور بشكل كبير مع العرض الأول لأغنيتها المصورة «لوك وات يو ميد مي دو». وشاهد الأغنية ما يقرب من 500 ألف شخص بعد عرضها بساعة واحدة فقط على موقع يوتيوب.

وحصلت سويفت (27 عاما) على جائزة أفضل تعاون غنائي عن أغنية «لا أريد أن أعيش إلى الأبد» مع زين مالك. وقدمت الحفل كاتي بيري، التي اختتمت الحفل بأداء أغنية «سويش سويش» مع نيكي ميناج.