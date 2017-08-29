تعاني امرأة في بنغلادش من حالة مرضية نادرة، جعلت ساقها تتضخم بشكل كبير، ليصل وزنها إلى أكثر من 60 كغم، مما وضع حياتها في خطر.



وشخّص الأطباء إصابة ريزيا بيجوم (40 عاماً) بداء الفيل، وعانت من هذه الحالة منذ ولادة ابنتها الثانية قبل نحو 18 عاماً. وعلى الرغم من غير الواضح كيف تؤثر عليها، إلا أن ريزيا تعتمد على أقاربها حالياً في شؤون حياتها اليومية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وقالت بيجوم "كنت مثل أي امرأة طبيعية، لكنني الآن تحولت إلى عبء على أسرتي الفقيرة. وعلى الرغم من أنها تخضع للرعاية في مستشفى كلية الطب في دكار، إلا أن الأطباء لم يبدأوا بالعلاج حتى الآن".



ولا يزال سبب حالة بيجوم غير معروف حتى الآن، إلا أن تقارير سابقة عن حالات أخرى كشفت أن هذا المرض، يمكن أن يحدث بسبب الديدان التي تدخل إلى الجسم عن طريق لسعات البعوض، وفي حال انتشر الورم إلى البطن، يمكن أن تكون الحالة قاتلة.



يذكر أن حوالي 120 مليون شخص حول العامل يعانون من داء الفيل، ويتميز المرض، بتضخم هائل في أحد أطراف الجسم بسبب انسداد الجهاز اللمفاوي.