أوردت مجلة "إيلي" الألمانية أن ماء الأرز يعد بمثابة ينبوع الصحة والجمال للشعر، حيث إنه يحفز نمو الشعر ويعمل على تقوية بنيته، بالإضافة إلى العناية بفروة الرأس.



وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال في موقعها الإلكتروني أنه عند غلي الأرز تنتقل إلى الماء عناصر غذائية ذات قيمة عالية، مثل مضادات الأكسدة والمعادن وفيتامين E.



وللاستفادة من هذه العناصر المهمة يمكن استعمال ماء الأرز كبلسم، ويمكن تحضير هذا البلسم في المنزل بسهولة. ولهذا الغرض، يتم غلي نصف كوب من الأرز الأبيض، ثم تصفية الأرز، وملء الماء في زجاجة وتركه ليبرد.



وبعد غسل الشعر بالشامبو، يتم وضع كمية وفيرة من ماء الأرز على الشعر، وتركه لعدة دقائق حتى يؤتي مفعوله، ثم شطف الشعر جيداً.