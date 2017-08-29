يشكل الهاتف الجوال أحد أبرز الأشياء التي لا يمكنك أن تتخلي عنها في كلّ لحظة من لحظات حياتك اليومية. وما يزيد تعلقك به هو التطور الذي طرأ عليه وخصوصاً في ما يتعلق بتطبيقاته المختلفة. أما ما سيدهشك فهو أن التطبيق المفضل لديك يقول الكثير عن طباعك وصفات شخصيتك. إليك المزيد.



1- تويتر



إذا كنت تستخدمين هذا التطبيق أكثر من غيره، فهذا يعني أنّك تتمتعين بكاريزما وجاذبية لا مثيل لهما. إلا أنّك متقلبة المزاج وقد تغضبين أحياناً من دون مبررات منطقية. لكن هذا لا يمنعك من أن تظهري الكثير من العاطفة تجاه الأشخاص المقربين منك.



2- فايسبوك



يعني تصفحك الدائم لهذا الموقع أنّك امرأة عملية وتتحلين بالصبر وتتسمين بالفعالية في كل موقف. كما أنّك تتمتعين بالقدرة على حلّ كل المشاكل المرتبطة بعملك كما بعائلتك. ولا يسعك أن تقفي مكتوفة اليدين إزاء أيّ موقف عصيب يمرّ به الأشخاص الذين يعيشون في محيطك.



3- إنستغرام



إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون تطبيق إنستغرام، فهذا يشير إلى أنّك تحسنين العمل ضمن فريق وأنّك تحققين عادة النجاح حين يتعلق الأمر بإنجازك مهمة ذات طابع اجتماعي.



كما يعني هذا أنّك تفضلين التعبير عن رأيك، في أيّ أمر، بحرية تامة، ما يجعلك تمتلكين موهبة خوض النقاشات والخروج منها بأفضل النتائج.



4- واتساب



إذا كان هذا التطبيق هو طريقة التواصل المفضلة لديك، فاعلمي أنّك تتفهمين دائماً وجهات نظر الأشخاص الذين يعيشون في محيطك العائلي والمهني وأنّك تتقبلين الاختلاف بينك وبينهم وترينه أمراً طبيعياً وضرورياً.



كما يدلّ هذا على أنّك تفضلين القيام بالأعمال التي تتطلب الموهبة ودقة الملاحظة. إلا أنّه يعني أيضاً أنّك تحبين الانطواء على ذاتك والامتناع عن التواصل في بعض الأحيان.



5- سناب شات



إذا كنت من رواد سناب شات الدائمين، يعني هذا أنّك تعيشين حالة من التوتر والاستعجال الدائمين. فللوقت بالنسبة إليك أهمية كبيرة وهو كنز حياتك الثمين. كما يدلّ هذا على أنّك شديدة التركيز على المهمات التي يتعين عليك أن تقومي بها.



6- بينترست



في حال كنت تستخدمين هذا التطبيق أكثر من غيره، فهذا يعني أنّك تعتمدين في معظم الأمور على نفسك ويشير إلى أنّك لا تحبين أن يتولى الآخرون مهمات ترتبط بك وإن لم يسعفك الوقت على القيام بها.



كما أنك لا تحبذين تأجيل عمل اليوم إلى الغد. وهذا يساعدك على النجاح، لكنه يسبب لك الشعور بالقلق والتوتر.