تعتبر اللغة العربية واحدة من أهم اللغات في العالم على مر التاريخ بالفعل، فقد تمكنت من الانتشار خلال فترة ازدهار الحضارة الإسلامية إلى الكثير من البلدان والأقاليم والثقافات، سواء بشكل مباشر عبر الفتوحات والتجارة، أو بشكل غير مباشر عبر الطلاب الذين درسوا في الجامعات الإسلامية.



من الهند شرقاً وحتى بريطانيا العظمى غرباً، ومن ألمانيا شمالاً وحتى أواسط القارة الإفريقية جنوباً، اقتبست الثقافات عدداً كبيراً من الكلمات العربية، ليتم تحوير نطقها وتصبح جزءاً لا يتجزأ من لغاتهم حتى يومنا هذا.



إذ تعتبر العربية مصدر رئيسي للمفردات في لغات متنوعة مثل: الأمهرية، والتغرينية، والبنغالية، والهندية، والإندونيسية، والكازاخية، والكردية، والقيرغيزية، والماليزية، والباشتو، والفارسية، والبنجابية، والسندية، والصومالية، والسيلهيتي، والسواحيلية، والتركية، والتركمانية، والأردية، والأويغور، والأوزبكية.



كما أن الحروف العربية أصبحت الحروف الأساسية لكتابة بعض اللغات الأخرى، ففي القارة الآسيوية على سبيل المثال، هناك حوالي 25 لغة تتم كتابتها بحروف عربية، أبرزها الفارسية.



وهنا نستعرض أبرز المفردات العربية التي دخلت على اللغات الأخرى لتصبح جزءاً منها، والتي يُمكنك أن تستخدمها في البداية لتعلم بعض كلمات اللغات الجديدة:



1- الإنكليزية



مثل اللغات الأوروبية الأخرى، تحتوي اللغة الإنكليزية على العديد من الكلمات المستمدة من اللغة العربية، وغالباً ما جاءت هذه الكلمات عبر لغات أوروبية أخرى، وخاصة الإسبانية.



وتشير التقديرات إلى وجود قرابة 10 آلاف كلمة إنكليزية مشتقة من اللغة العربية، فيما تشير تقديرات أخرى أن العدد 1000 كلمة فقط، طبقاً لطبيعة الاشتقاق.



من بين أبرز الكلمات ذات الأصل العربي:



- كلمة Sugar مشتقة من كلمة "سكر".

- كلمة Cotton المشتقة من كلمة "قطن".

- كلمة Algebra المشتقة من كلمة "الجبر".

- كلمة Alcohol مشتقة من كلمة "كحول".

- كلمة Alchemy مشتقة من كلمة "كيمياء".

- كلمة Admiral مشتقة من كلمة "أمير" العربية.

- كلمة Guess مشتقة من فعل "جس" في اللغة العربية.



وهناك شكل آخر غير مباشر من التأثير والمتمثل في استخدام كلمات لاتينية معينة بمعنى غير كلاسيكي، مستمدة من استخدامها في الترجمات اللاتينية للأعمال الفلسفية العربية في القرون الوسطى (مثل أعمال ابن رشد)، والتي دخلت إلى المفردات المدرسية، وبعدها جاء استخدامها في اللغة المتحدثة.



المثال على هذا يتمثل في المثل العربي "القشة التي قسمت ظهر البعير"، فقد أخذ نفس المعنى بالضبط وتم تحويله إلى كلمات إنكليزية لتصبح Straw that Broke the Camel''s Back.



كما توجد أيضاً كلمة Information باللغة الإنكليزية والتي تعني نقل المعرفة أو اكتسابها، وهي المشتقة من الجذر Form بمعنى يتشكل، هذا المعنى هو المقابل الذي تم أخذه من الكلمة العربية "تصور" بمعنى الانطباع أو التمثيل الذهني، ليقوم النختصون بنقل نفس المعنى باستخدام الكلمات الإنكليزية المقابلة.



مثال آخر يتمثل في كلمة Intention، التي تعد ترجمة إنكليزية لكلمة "معنى" في اللغة العربية.



2- الفرنسية



يتحدث العرب اللغة الفرنسية على نطاق واسع كلغة ثانية وخاصةً في المستعمرات الفرنسية السابقة ببلاد المغرب العربي. ولذلك، فإن قائمة الكلمات التي تستخدم أو تم دمجها في اللغة الفرنسية جاءت من هذه المنطقة.



وقد دخلت الكلمات المستمدة من العربية في الفرنسية القياسية من مصدرين رئيسيين، كان أحد المصادر الرئيسية هو اللغة الإسبانية.



والمصدر الآخر كان مباشرة من المغربية العربية نتيجة لاحتلال واستعمار المغرب العربي، وخاصةً الجزائر، في القرنين التاسع عشر والعشرين.



وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 700 كلمة فرنسية من أصول عربية.



من بين أبرز الكلمات ذات الأصل العربي:



- كلمة Alezan مشتقة من كلمة "حصان".

- كلمة Mesquin مشتقة من كلمة "مسكين".

- كلمة Algarade مشتقة من كلمة "الغارة".

- كلمة Sorbet مشتقة من كلمة "شربات".

- كلمة Algorithme مشتقة من كلمة "خوارزمي".

- كلمة Cabas مشتقة من كلمة "قفص".



3- الإسبانية



هي اللغة الأوروبية الأكثر تأثراً باللغة العربية، والتي تحتوي على أكبر عدد من الكلمات ذات الأصل العربي في القارة العجوز.



السبب وراء هذا يعود إلى حقبة الحكم الإسلامي في الأندلس بين عامي 711 – 1492. وتشير التقديرات إلى أن ربع مفردات اللغة الإسبانية هي من أصل عربي.



من بين أبرز الكلمات ذات الأصل العربي:



- كلمة Aceite مشتقة من كلمة "زيت".

- كلمة Jarabe مشتقة من كلمة "شراب".

- كلمة Albuhera مشتقة من كلمة "البحيرة".

- كلمة Alzoco مشتقة من كلمة "السوق".

- كلمة Divan مشتقة من كلمة "ديوان".

- كلمة Laude مشتقة من كلمة "عود".



4- البرتغالية



بين القرنين الرابع والتاسع عشر، استحوذ البرتغاليون على حوالي 800 كلمة من اللغة العربية من خلال تأثير المغرب بحكم المسلمين للأندلس. ونتيجة لاستمرار التأثر مع اللغة الإسبانية، تشير التقديرات إلى وجود حوالي 3000 كلمة برتغالية من أصل عربي.



بعد طرد العرب من البرتغال خلال الاستفتاء، أبقى السكان الأصليون بعض الكلمات العربية في لغتهم. وغالباً ما يمكن التعرف على الكلمات ذات الأصل العربي بالحرف «الـ».



من بين أبرز الكلمات ذات الأصل العربي:



- كلمة Aldeia مشتقة من كلمة "الضيعة".

- كلمة Alface مشتقة من كلمة "الخس".

- كلمة Armazém مشتقة من كلمة "المخزن".

- كلمة Açúcar مشتقة من كلمة "السكر".

- كلمة Alfândega مشتقة من كلمة "الفندق".



5- الألمانية



تتراوح التقديرات بين وجود 100 – 400 كلمة ألمانية من أصل عربي.



من بين أبرز الكلمات ذات الأصل العربي:



- كلمة Limonade مشتقة من كلمة "ليموناضة".

- كلمة Tasse مشتقة من كلمة "طاسة".

- كلمة Alkohol مشتقة من كلمة "كحول".



6- الأوردو



هي واحدة من أهم اللغات الخاصة بالمسلمين بعد العربية والفارسية والتركية، ويتركز التعامل بها في منطقة هندوستان، وهي اللغة الرسمية في دول مثل باكستان، وواحدة من بين اللغات المعترف بها في الهند.



هناك أكثر من 7500 كلمة ذات أصول عربية في هذه اللغة.



من بين أبرز الكلمات ذات الأصل العربي:



- كلمة "سوال" مشتقة من كلمة "سؤال".

- كلمة "جواب" هي نفسها كلمة "جواب".

- كلمة "لیکن" مشتقة من كلمة "لكن".

- كلمة "محبت" مشتقة من كلمة "محبة".



7- التركية



تأثرت اللغة التركية كثيراً باللغة العربية وكذلك باللغة الفارسية المتأثرة مسبقاً بالعربية أيضاً.



وما لا يعرفه بعض الناس هو أن التركية كانت تكتب بحروف عربية قبل أن يتم تغييرها إلى الحروف اللاتينية بعد الحرب العالمية الأولى.

وهناك أكثر من 6000 كلمة من أصل عربي في اللغة التركية.



من بين أبرز الكلمات ذات الأصل العربي:



- كلمة Saat مشتقة من كلمة "ساعة".

- كلمة Sahil مشتقة من كلمة "ساحل".

- كلمة Ticarat مشتقة من كلمة "تجارة".

- كلمة Dunyat مشتقة من كلمة "دنيا".



8- الفارسية



هي واحدة من أكثر لغات العالم تأثراً باللغة العربية، حتى أنها تكتب بحروف عربية بالفعل.



غالبية الكلمات الفارسية تقريباً تتواجد في القاموس العربي.



من بين أبرز الكلمات ذات الأصل العربي:



- كلمة "وقتي" مشتقة من كلمة "وقت".

- كلمة "تعطيل" مشتقة من كلمة "عطلة".

- كلمة "ملاقات" مشتقة من كلمة "لقاء".



9- الألبانية



أخذت اللغة الألبانية بعضاً من الكلمات العربية، مثل:



- Dekika مشتقة من "دقيقة".

- Filan مشتقة من كلمة "فلان".

- Hamam مشتقة من كلمة "حمام".



10- البلغارية



هناك بعض الكلمات البلغارية المشتقة من العربية مثل:



- كلمة Ibrik مشتقة من كلمة "إبريق".

- كلمة Bakalin مشتقة من كلمة "بقال".



11- اليونانية



هناك بعض الكلمات اليونانية التي اشتقت من اللغة العربية في وقت لاحق مثل:



- كلمة Dounias مشتقة من كلمة "دنيا".

- كلمة khabazi مشتقة من كلمة "خبز".



لغات أخرى



كما يظهر تأثير اللغة العربية في عدة لغات أخرى أقل انتشاراً مثل اللغة الكردية، والجاوية، والسواحيلية، والسندية، والليتوانية، والقبرصية، والإندونيسية، ولغة الملايو، والأمازيغية.