حققت مجلة "إل" الفرنسية أعلى مبيعات لها منذ عشر سنوات مع عددها المخصص لبريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إذ بيع منه أكثر من 530 ألف نسخة، على ما افادت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" المملوكة للمجموعة عينها ("لاغاردير").



وتضمن هذا العدد الصادر في 18 أغسطس (آب) المقابلة الأولى لبريجيت ماكرون منذ انتخاب زوجها في السابع من مايو (أيار)، وهو حديث نشرت تفاصيله على حوالى عشر صفحات ويشتمل على بعض الجوانب الخاصة لخطواتها الأولى في قصر الاليزيه.



هذا العدد الذي مددت استثنائياً فترة طرحه في الأسواق حتى الاثنين، بيع منه أكثر من 530 الف نسخة بينها 250 ألفاً في نقاط البيع ومئة ألف بالنسخة الرقمية، بحسب "لو جورنال دو ديمانش". ومن المتوقع أن تسجل هذه الأرقام ازدياداً غير أنها باتت تعتبر رقماً قياسياً لمبيعات هذه المجلة منذ عشر سنوات.



وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حققت مقابلة بريجيت ماكرون 30 مليون مشاهدة أو تفاعل بحسب "لو جورنال دو ديمانش" التي أشارت إلى أن نجاح المقابلة تخطى حدود فرنسا وشمل خصوصا الولايات المتحدة وألمانيا.