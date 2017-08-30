تعاطت أميركية مخدرات داخل سيارتها حتى انتشت متجاهلة رضيعتها تماما في أحد مقاعد السيارة طوال ساعات إلى أن أصابت الطفلة الصغيرة نفسها إصابة قاتلة، حسبما أفاد الادعاء.

وذكر موقع "إن جيه دوت كوم" أن دينا جوزيف من ولاية نيوجيرزي اتصلت بخدمة الطوارئ "911" ليل أمس السبت تشكو من عدم استجابة طفلتها لها.

وقال جون لينيهان ممثل الادعاء في مقاطعة سالم إن الطفلة عثر عليها داخل سيارة متوقفة على الطريق المفضي لمنزل الأم والمحرك دائر.

وأضاف لينيهان أن الطفلة جرحت نفسها على ما يبدو في مقعد السيارة.

ولم يتمكن مكتب الفحص الطبي من تحديد السبب الحقيقي للوفاة.

ووجهت لدينا جوزيف اتهامات بتعريض طفل للخطر من الدرجة الثانية، ولم تتوافر أي معلومات من مكتب الادعاء.

وأظهرت سجلات المحكمة أن تلك هي المرة الثالثة التي يقبض فيها على الأم بتهمة إهمال طفل.

وألقي القبض على دينا جويزف عام 2008 بعدما عثر على اثنين من أبنائها (11 عاما وعامين) وحدهما في المنزل، بحسب تقرير لصحيفة "برلنغتون كاونتي تايمز).

وعثر على الطفلين عندما وجدت الشرطة الأم تتعاطى مخدرات في مرآب سيارات.