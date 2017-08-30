يتمتع الليمون بفوائد جمة وكثيرة وهو فعّال لخسارة الوزن الزائد وحرق الدهون غير المرغوب فيها.

ويعمل قشر الليمون كمذيب سريع للدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف والأفخاذ والزنود لأنه يعزز عملية الهضم، ويقضي على مشكلة الغازات من خلال تطهير الجهاز الهضمي والبولي والتنفسي.



الليمون وخسارة الوزن الزائد

يتميز الليمون بالعناصر الغذائية التي تساعد في فقدان الوزن الزائد، لا سيما القشر الذي يحتوي على كمية عالية من الفيتامين C، وهو يخلّص الجسم والكبد من السّموم ويجعله أكثر كفاءةً في التّعامل مع الدهون وهضمها وحرقها.



ويساعد قشر الليمون في السيطرة على نسبة السكّر في الدم عن طريق دعم وظيفة الإنسولين الخاصّة، وذلك من خلال إدخال السكّر إلى داخل الخلايا.



كما أنه يسدّ الشهيّة، ويمنح شعور الشّبع بسبب غناه بالألياف الغذائيّة.



من أجل إستخدام قشر الليمون لخسارة الوزن الزائد، إليكِ هذه الطريقة الفعالة:



- أعصر كيلو من الليمون وإحتفظي بالقشر جانباً.



- إغلِ قشر الليمون لمدة نصف ساعة في لترين من الماء.



- تخلصي من القشور المغلية وإحتفظي بالماء.



- أخلط عصير الليمون بالماء المغلي، وضع قشر الليمون في زجاجة نظيفة وإحتفظ بها في الثلاجة.



- إشرب كوبًا من مزيج عصير الليمون وقشر الليمون للتنحيف، 4 مرات، كل مرة قبل الوجبة الغذائية بربع ساعة.



- إشرب محلول عصير الليمون وقشر الليمون للتنحيف لمدة ثلاثة أشهر بشكل يومي للحصول على نتائج مثالية.