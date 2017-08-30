سقط مخلوق غريب على الأرض في تايوان، مثيرًا حيرة الأشخاص الذين رأوه وهو يزحف حول الصخور، ودفع البعض إلى الظن بأنه مخلوق فضائي.

وعبّرت هوانغ ميلان، التي صورت “الحشرة” الغامضة على الصخور في منطقة هسينشو، عن صدمتها، حيث قالت إنها لم ترَ أي شيء مثل ذلك من قبل، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وبدا المخلوق مثل حشرة سوداء كبيرة ذات خيوط متشابكة، وكان شكله غريبًا ومخيفًا لمن شاهدوه.

لكن بعضًا ممن ردوا على تساؤلات ميلان التي طرحتها عبر شبكة الإنترنت قالوا إن هذا المخلوق ليس إلا مجموعة متشابكة من الديدان الطفيلية المعروفة باسم “شعر الخيل”.



وقال آخرون إنه قد يكون “نوعًا متحولًا” من حشرة تسمى حشرة العصا.

وقالت ميفي تشو: إن هذه الحشرة يمكن أن تكون مخلوقًا جديدًا ناتجًا عن طفرة جينية لم نرها من قبل.



وأضافت أنها تبدو كأحد أشكال الحياة الفضائية تاهت على كوكب الأرض.