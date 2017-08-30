أوقف أحد أكبر 10 مطلوبين في الولايات المتحدة مصادفة في كندا خلال دورية كان يقوم بها شرطيان على دراجة هوائية في مونتريال، وفقا لما أعلنته الشرطة الكندية.



وضبط الشرطيان على ممر مخصص للدراجات في مونتريال «رجلين لحيازتهما المخدرات»، إلا أن أحدهما لاذ بالفرار، وطارده أحد العنصرين وألقى القبض عليه، وساورته شكوك حول صحة بطاقة الهوية الأميركية التي قدمها.



واقتيد المتهم إلى مركز للشرطة وكشف أمره بفضل بصماته واصبعه المبتورة في اليد اليمنى، ويبلغ كاتاي خاوفون سيكانتا، وأصله من لاوس، 35 عاما، وهو مدرج منذ العام 2005 على قائمة أخطر 10 مطلوبين في الولايات المتحدة بتهمة حيازة المخدرات والاتجار بها.