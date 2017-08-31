انتشر فيديو ملتَقَط بالهاتف على أوسع نطاق بالمغرب مخلفًا انتقادات واسعة؛ إذ يُظهر مريضًا على نقالة، جرى إنزاله من سيارة إسعاف؛ وذلك من أجل أن يتمكن من سحب المال من ماكينة الصرف الآلي في الشارع برفقة أحد أفراد طاقم الإسعاف، قبل إعادته إلى السيارة. وقد أدت الانتقادات الكثيرة بوزارة الصحة إلى الرد.



وحسب موقع “سي إن إن بالعربية”، الفيديو الذي التقطه أحد المارة من داخل سيارته يبيِّن كيف أن المريض وهو على نقالته يكبس بأصابعه على أرقام الشباك الأوتوماتيكي. وقد علَّق الشخص الذي التقط الفيديو بالقول: “إذا كنت في المغرب فلا تستغرب!”. لافتًا إلى أن الحدث جرى في مدينة طنجة شمال البلاد قبل منتصف الليل بقليل.



غير أن المديرية الجهوية للصحة وإن أكدت حقيقة المقطع الذي التُقط يوم الخميس 24 أغسطس 2017 إلا أنها أشارت إلى أن سيارة الإسعاف غير تابعة للدولة، بل تعود لشركة خاصة، وقد أرادت نقل الشخص الذي يحمل جنسية إسبانية إلى مصحة خاصة، بعدما طلب ذلك وهو في غرفته بالفندق.



ونقلت المديرية عن المسؤول في سيارة الإسعاف التي نقلت المعني بالأمر أن وضع هذا الأخير أمام الشباك الأوتوماتيكي كان نزولاً عند رغبته في سحب مبلغ من المال، خاصة أن حالته الصحية بعد الاستشارة الطبية كانت لا تدعو إلى الاستشفاء رغم أنه يظهر في الفيديو فوق نقالة! إذ طلب هذا الشخص أن يُنقل إلى مدينة سبتة الواقعة تحت النفوذ الإسباني، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة.